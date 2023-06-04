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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul edecek.

Ali Kemal Akan  | 04.06.2023 - Güncelleme : 04.06.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul edecek

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul edecek
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