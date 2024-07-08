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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için yarın ABD'ye gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Washington'daki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere 9-11 Temmuz'da ABD'ye ziyarette bulunacak.

Mehmet Tosun  | 08.07.2024 - Güncelleme : 08.07.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için yarın ABD'ye gidecek

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, NATO'nun 75'inci kuruluş yıl dönümüne gelen zirvede, ittifak coğrafyasına yönelik meydan okumalar ve riskler karşısında teşkilatın, caydırıcılık ve savunma alanındaki gayretleri ile Ukrayna'daki durum ve bu ülkeye yönelik destek hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

İttifak'a yönelik temel tehditlerden terörizmle mücadele konusunda atılan adımlar da zirve gündeminde yer alacak.

NATO'nun Asya-Pasifik bölgesindeki ortakları Avustralya, Japonya, Güney Kore ve Yeni Zelanda'nın liderleri, Ukrayna Devlet Başkanı ve Avrupa Birliği temsilcileri de ilgili oturumlara katılım sağlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, zirve kapsamında katılımcı bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor.

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