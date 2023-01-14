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Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla'da Soğancı ailesinin evine konuk oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'da toplu açılış töreninin ardından kendisini davet eden 19 yaşındaki genç kızın ailesinin evine konuk oldu.

Ali Ballı, Sabri Kesen   | 14.01.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla'da Soğancı ailesinin evine konuk oldu Fotoğraf: Ali Ballı/AA

Muğla

Menteşe Mahallesi Cevizli Sokak'ta yaşayan Soğancı ailesini ziyaret eden Erdoğan, baba Selman Soğancı ve diğer aile üyeleriyle sohbet etti. Erdoğan'ın ev ziyareti yaptığını duyan vatandaşlar da sokakta kalabalık oluşturdu.

Bir süre aileyle sohbet ettikten sonra evden ayrılan Erdoğan, kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi. Çocuklarla da yakından ilgilenen Erdoğan'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Erdoğan daha sonra Cumhurbaşkanlığı otobüsüyle şehir turu yaptı.

Ziyarete, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Muğla Milletvekilleri Yelda Erol Gökcan ve Mehmet Yavuz Demir ile beraberindekiler de eşlik etti.

"Cumhurbaşkanımız bana 'çay içmeye geleceğim' diye söz vermişti"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı evine davet eden 19 yaşındaki Ayşegül Soğancı, AA muhabirine, Erdoğan'ı en son 9 yaşında gördüğünü söyledi.

Erdoğan'ın kendisine çay sözü olduğunu ifade eden Soğancı, "Cumhurbaşkanımız bana 'çay içmeye geleceğim' diye bir söz vermişti. Ben de bugün 'bana söz verdiğinizde 9 yaşındaydım şimdi ise 19 yaşındayım çay içmeye gidiyoruz başkanım' dedim ve bize geldi." dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Soğancı, "Miting alanına giderken otobüsü durdurdum. Fotoğraf çektirirken konuştuk. O zaman söyledim. Hayallerimiz gerçekleştiği için çok mutluyum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı evinde ağırladığı için çok mutlu olduğunu ifade eden anne Gülşah Soğancı da "Rüyalarımıza giriyordu. Bizim için büyük bir hayaldi. Evimize kadar buyurdular, geldiler. Allah onun yar ve yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.

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