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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mübarek üç aylar ile Leyle-i Regaib'in hayırlar getirmesini niyaz ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Regaip Kandili paylaşımında, "Ramazan'a yaklaştığımızın müjdecisi olan mübarek üç aylar ile bu gece idrak edeceğimiz Leyle-i Regaib'in milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.

Özcan Yıldırım   | 26.01.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mübarek üç aylar ile Leyle-i Regaib'in hayırlar getirmesini niyaz ediyorum

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Regaip Kandili vesilesiyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin görseline yer verdiği paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"Ramazan'a yaklaştığımızın müjdecisi olan mübarek üç aylar ile bu gece idrak edeceğimiz Leyle-i Regaib'in milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun…"

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