Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mübarek üç aylar ile Leyle-i Regaib'in hayırlar getirmesini niyaz ediyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Regaip Kandili paylaşımında, "Ramazan'a yaklaştığımızın müjdecisi olan mübarek üç aylar ile bu gece idrak edeceğimiz Leyle-i Regaib'in milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Regaip Kandili vesilesiyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Ramazan’a yaklaştığımızın müjdecisi olan mübarek üç aylar ile bu gece idrak edeceğimiz Leyle-i Regaib’in milletimize ve tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini niyaz ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 26, 2023
Gecemiz mübarek olsun… pic.twitter.com/Q0mapyA0YQ
Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin görseline yer verdiği paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:
"Ramazan'a yaklaştığımızın müjdecisi olan mübarek üç aylar ile bu gece idrak edeceğimiz Leyle-i Regaib'in milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun…"Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.