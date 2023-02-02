Dolar
18.82
Euro
20.70
Altın
1,956.52
ETH/USDT
1,670.50
BTC/USDT
23,822.00
BIST 100
4,769.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Teknoloji Hamlemiz sayesinde Türkiye Yüzyılı'nı konuşabilir hale geldik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şartlar ne olursa olsun ısrarla devam ettirdikleri Milli Teknoloji Hamlesi sayesinde bugün Türkiye Yüzyılı'nın konuşulduğunu belirtti.

İsa Toprak   | 02.02.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Teknoloji Hamlemiz sayesinde Türkiye Yüzyılı'nı konuşabilir hale geldik

Ankara

Ankara Bilim Üniversitesi öncülüğünde ATO Congresium'da düzenlenen "5. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı"nın açılışında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gönderdiği mesaj okundu.

Mesajda, Türkiye'nin, teknolojiyi sadece tüketen değil, tasarlayan, planlayan ve üreten bir ülke olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirten Erdoğan, bu amaçla ülkenin tamamını kuşatan AR-GE ve teknoloji ekosisteminin oluşması için her alanda teşvik ve destekleri sürdürdüklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 20 yılda ülkeye 96 teknopark, 316 tasarım merkezi, 1249 AR-GE merkezi ve diğer teknoloji yatırımları kazandırarak büyük bir dönüşüm gerçekleştirdiklerini, TEKNOFEST ve benzeri etkinliklerle çocuklara ve gençlere potansiyellerini sergileyebilecekleri platformlar sunduklarını hatırlattı.

Dene-yap atölyeleriyle çocuklara teknoloji merakı ve ilgilerini keşfedebilecekleri zeminler oluşturduklarını anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şartlar ne olursa olsun ısrarla devam ettirdiğimiz Milli Teknoloji Hamlemiz sayesinde, bugün Türkiye Yüzyılı'nı konuşabilir hale geldik. Geleceğin dünyasında önemi giderek artan verimlilik ve teknolojide de Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirmekte kararlıyız. İnşallah bunu da son 20 yıldır olduğu gibi yine kamusu, özeli, üniversitesi ve öğrencisiyle birlikte 85 milyon olarak hep birlikte gerçekleştireceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, fuarın icrasında emeği geçenlere de teşekkür etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: İsveç’te 'ifade özgürlüğü' şemsiyesi altında Kur'an-ı Kerim yakılması kabul edilemez
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Teknoloji Hamlemiz sayesinde Türkiye Yüzyılı'nı konuşabilir hale geldik
Hakkında arama kararı bulunan Metin Uca İstanbul'da gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız, bu ülkenin istisnasız her yerine kara yoluyla kolayca erişilebilmesini sağlamaktır
Makam odasında vazo fırlatılan müdürün kendisini savunması meşru sayıldı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Teknoloji Hamlemiz sayesinde Türkiye Yüzyılı'nı konuşabilir hale geldik

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Teknoloji Hamlemiz sayesinde Türkiye Yüzyılı'nı konuşabilir hale geldik

5. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeniden adaylık önünde hiçbir engel bulunmuyor

Bakan Kurum: Türkiye Yüzyılı, sıfır atığın yüzyılı olacak, sürdürülebilirliğin yüzyılı olacak

Bakan Kurum: Türkiye Yüzyılı, sıfır atığın yüzyılı olacak, sürdürülebilirliğin yüzyılı olacak
Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Eren, cumhurbaşkanlığı adaylık tartışmalarını yorumladı

Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Eren, cumhurbaşkanlığı adaylık tartışmalarını yorumladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, restorasyonu 12 yıl süren Aydos Kalesi'ni açacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, restorasyonu 12 yıl süren Aydos Kalesi'ni açacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet