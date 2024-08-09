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Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli sporcu Zeynep Sönmez'i kabul etti

Kaan Bozdoğan  | 09.08.2024 - Güncelleme : 09.08.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli sporcu Zeynep Sönmez'i kabul etti

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli tenisçi Zeynep Sönmez'i kabul etti.

09.08.2024

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sönmez'i kabulü, Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde basına kapalı gerçekleşti.

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