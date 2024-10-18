Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar'ı andı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar'ı, vefatının üçüncü yılında andı.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük ve güçlü Türkiye ideali için canını dişine takarak çalışan, zor zamanlarda verdiği asil mücadelelerle Milli Teknoloji Hamlemize mihmandarlık yapan Özdemir Bayraktar Beyefendi’yi, ahirete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle, hasretle yad ediyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
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Büyük ve güçlü Türkiye ideali için canını dişine takarak çalışan, zor zamanlarda verdiği asil mücadelelerle Millî Teknoloji Hamlemize mihmandarlık yapan Özdemir Bayraktar Beyefendi’yi ahirete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle, hasretle yâd ediyorum. Mekânı cennet olsun. pic.twitter.com/8FUWvBO7zq— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 18, 2024