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Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar'ı andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar'ı, vefatının üçüncü yılında andı.

Mustafa Hatipoğlu  | 18.10.2024 - Güncelleme : 18.10.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar'ı andı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük ve güçlü Türkiye ideali için canını dişine takarak çalışan, zor zamanlarda verdiği asil mücadelelerle Milli Teknoloji Hamlemize mihmandarlık yapan Özdemir Bayraktar Beyefendi’yi, ahirete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle, hasretle yad ediyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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