Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz 14 Mayıs'ta sözün de kararın da kendisine ait olduğunu gösterecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimiz 14 Mayıs'ta bir kez daha bu yağmacılara 'yeter' diyecek; sözün de kararın da kendisine ait olduğunu ortaya koyacağı iradeyle gösterecektir." ifadesini kullandı.
TBMM
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 6'lı masayaya yönelik, "Akkuyu'ya, savunma sanayi projelerine, kamu özel ortaklığı yatırımlarına dokunacağız diyerek, ülkemizin güçlenmesinden rahatsız olan Batı'ya selam veriyorlar. 'Olağanüstü hal kararnameleri iptal edeceğiz' diyerek kamudan uzaklaştırılan kapı arkası ortakları PKK'lılara ve FETÖ'cülere selam veriyorlar. Tamam, cumhurbaşkanı adayını belirlemekte tembellik ediyorsunuz bari vaatlerinizi oluştururken azıcık ders çalışsaydınız." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Madem 'Bay Kemal' bu ifadeyi o kadar sevdi, öyleyse bundan sonra kendisine kullanacağı yeni sloganını da vereyim: bay bay Kemal. "Bay Kemal herhalde Yusufeli Barajı'nı da Togg'u da kapatırsın. Senin gücün bunlara yetmez. Bu millet seni öyle kovalar ki kaçacak delik ararsın." diye konuştu.
"Bay Kemal herhalde Yusufeli Barajı'nı da Togg'u da kapatırsın. Bay Kemal, senin gücün bunlara yetmez. Bu millet seni öyle kovalar ki kaçacak delik ararsın." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimiz 14 Mayıs'ta bir kez daha bu yağmacılara 'yeter' diyecek; sözün de kararın da kendisine ait olduğunu ortaya koyacağı iradeyle gösterecektir. "(Anayasa değişikliği) Meclis Genel Kurulunda kimin yasakların devamından kimin de özgürlüklerin genişletilmesinden yana olduğu bir kez daha ortaya çıkacak." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekillerine yönelik, "Eğer hakkıyla görevini yerine getirmiyorsan bu millet sana hakkını helal etmez ve aldığınız maaşlar haramdır, haram." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsveç, boşuna uğraşma. Sen benim mukaddes kitabım Kuran'ın yakılmasına, yırtılmasına müsaade ettiğin sürece biz sizin NATO'ya girmenize 'evet' demeyiz." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm milletvekillerine seslenerek, "Gelin Genel Kurul görüşmelerinde vicdanlarınızın sesini dinleyerek anayasa değişikliği teklifimize 'Evet' deyin." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.