Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i andı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'i vefatının 25. yılında andı.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'i ahirete irtihalinin 25'inci yıl dönümünde rahmetle, hayır dua ile yâd ediyorum. Mekânı cennet olsun..." ifadesini kullandı.
Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş’i ahirete irtihalinin 25’inci yıl dönümünde rahmetle, hayır dua ile yâd ediyorum. Mekânı cennet olsun… pic.twitter.com/1s45A8p7l5— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 4, 2022
Erdoğan, paylaşımında, Türkeş'in fotoğrafına da yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.