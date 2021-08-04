Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti.
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile Beytepe'deki evinde bir araya geldi.
Basına kapalı yapılan ziyaret, yaklaşık 50 dakika sürdü.
Ziyarette Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da eşlik etti.
Görüşmenin ardından Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aracına kadar uğurladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.