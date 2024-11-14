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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek.

Eda Özdener  | 14.11.2024 - Güncelleme : 14.11.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul edecek

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 18.00'de gerçekleşecek.

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