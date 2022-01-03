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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5'e çıkarttık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5'e çıkartarak onlara ilave bir sosyal destek sağlamış oluyoruz." dedi.

03.01.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5'e çıkarttık Fotoğraf: Mustafa Kamacı - Anadolu Ajansı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı açıklamada, "Son 12 aydaki çalışan sayısını koruyup meslek lisesi veya üniversite mezununu en az 12 ay istihdam taahhüdünde bulunanlara 100 bin lira destek veriyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KOSGEB'in hızlı destek programına ilişkin, şunları kaydetti:

"Amacımız bu programla 75 bin yeni meslek lisesi veya üniversite mezunu gencimizi istihdama dahil etmektir."  

Kur korumalı Türk lirası mevduatıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kur korumalı Türk lirası mevduatına kısa sürede 78 milyar liralık bir geçişin yaşanması, vatandaşlarımızın ekonomi programımıza olan güveninin işaretidir." diye konuştu. 

"Kömür yardımları 'doğal gaz faturası desteği' olarak da verilebilecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kömür yardımlarının, yeni yılla birlikte 'doğal gaz faturası desteği' olarak da verilebileceğini aktardı.

Erdoğan, "2021 yılında vatandaşlarımız lehine doğal gazda 80 milyar, elektrikte 20 milyar, akaryakıtta 65 milyar liralık kamu adına fedakarlık yaptık." ifadelerini kullandı.

"Enflasyonun en kısa sürede tekrar tek haneli rakamlara geriletmekte kararlıyız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk lirası için Hazine desteği ile Kurumlar Vergisi'nde bir puanlık indirim yapılmasını da içeren kanun teklifini yarın Meclis'e sunacaklarını bildirdi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizde, yüzde 6'lara kadar indirdiğimiz enflasyonun boynunu kırarak en kısa sürede tekrar tek haneli rakamlara geriletmekte kararlıyız." dedi. 

"Hiçbir emeklimiz 2 bin 500 liranın altında maaş almayacak"

Emekli maaşlarına ilişkin, Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yeni düzenlemeye göre hiçbir emeklimiz 2 bin 500 liranın altında maaş almayacak. Aylık geliri 1500 liradan başlayan 1 milyon 266 bin emeklimizin maaşlarını 2 bin 500 liraya yükseltmiş oluyoruz."

"Memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5'e çıkarttık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur maaşlarına ilişkin ise, "Memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5'e çıkartarak onlara ilave bir sosyal destek sağlamış oluyoruz." dedi. 

"Hiçbir vatandaşımızı fiyat artışlarının yükü altında bırakmadık." diyen Erdoğan, "Vatandaşlarımızın gelirlerini enflasyonun altında ezdirmeyecek özel tedbirler aldık." ifadelerini kullandı. 

"Yüz yüze eğitime devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19 ile mücadeleye ilişkin, "Tedbirlere daha fazla riayet ederek yüz yüze eğitime devam edeceğiz." diye konuştu.

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