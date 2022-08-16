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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'ı resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah'ı resmi törenle karşıladı.

Zafer Fatih Beyaz   | 16.08.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'ı resmi törenle karşıladı Fotoğraf: Ali Balıkçı/AA

Ankara

Sultan Abdullah Şah'ın bulunduğu makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultan Abdullah Şah'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.

Erdoğan ve Sultan Abdullah Şah'ın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı. Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı, "Merhaba asker" diyerek Türkçe selamladı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sultan Abdullah Şah, merdivenlerde Türkiye ve Malezya bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Baş başa görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah onuruna resmi akşam yemeği verecek.

Törende, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Ankara Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah baş başa görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah ile baş başa görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesi yaklaşık 2,5 saat sürdü.​​​​​​​​​​​​​​

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