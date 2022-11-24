Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı olarak atanan Enver İbrahim'i seçim zaferi için tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim’i seçim zaferi için tebrik etti. İbrahim görüşmeyi basın toplantısında tüm Malezya'ya dinletti.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı olarak atanması dolayısıyla Enver İbrahim ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, liderliğindeki koalisyonun seçim zaferi ve başbakan olarak atanması dolayısıyla Enver İbrahim'i tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim’i seçim zaferi için tebrik etti. İbrahim görüşmeyi basın toplantısında tüm Malezya'ya dinletti https://t.co/Nsm7DqA30Q pic.twitter.com/hHwERV2aF2— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) November 24, 2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Malezya arasındaki yakın işbirliğinin yeni dönemde de karşılıklı güven temelinde daha da güçleneceğine inandığını ifade etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.