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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim tarafından resmi törenle karşılandı

11.02.2025 - Güncelleme : 11.02.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim tarafından resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuala Lumpur’da Malezya Başbakanı Enver İbrahim tarafından resmi törenle karşılandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim tarafından resmi törenle karşılandı
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