Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maldivler Cumhurbaşkanı Muizzu ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu ile görüştü.
Ankara
Cumhurbaşkanı Külliyesi'ndeki görüşme basına kapalı yapıldı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Maldivler Cumhurbaşkanı Muizzu ile görüştü https://t.co/vxeTksPOp9 pic.twitter.com/wd0ed7gwj4— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) November 27, 2023