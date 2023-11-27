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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır İstanbul’da, MESS İş Güvenliğinin Yıldızları Ödül Töreni’nde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde görüştü. -VTR-
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maldivler Cumhurbaşkanı Muizzu ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu ile görüştü.

Mehmet Tosun  | 27.11.2023 - Güncelleme : 27.11.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maldivler Cumhurbaşkanı Muizzu ile görüştü Fotoğraf: Murat Kula - AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Külliyesi'ndeki görüşme basına kapalı yapıldı.

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