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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati ile bir araya geldi

Mümin Altaş   | 21.09.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati ile bir araya geldi

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 77. Genel Kurulu'nun yapıldığı New York'ta Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile bir araya geldi.


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