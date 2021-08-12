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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda ile telefonda görüştü

Mehmet Tosun   | 12.08.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda ile telefonda görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Litvanya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, orman yangınları ve seller dolayısıyla "geçmiş olsun" dileklerini ileten Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda'ya, gösterdiği dayanışma için teşekkür etti.

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