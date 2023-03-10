Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile bir araya geldi.
Ankara
Erdoğan, Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü pic.twitter.com/IxDZxw8HcA— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) March 10, 2023
Tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlerin de yer aldığı karşılamada Erdoğan ve Nauseda, merdivenlerde Türkiye ve Litvanya bayrakları önünde tokalaşarak gazetecilere poz verdi.
Görüşme basına kapalı gerçekleşti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.