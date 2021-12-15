Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanvekili El-Nuveyri'yi kabul etti
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanvekili Fevzi El-Nuveyri ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 1 saat süren kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
Kabulde TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye-Libya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız ve dostluk grubu üyesi milletvekilleri yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.