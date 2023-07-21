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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Liberya Cumhurbaşkanı Weah ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Liberya Cumhurbaşkanı George Manneh Weah ile telefon görüşmesi yaptı.

Mehmet Yusuf Melikoğlu  | 21.07.2023 - Güncelleme : 21.07.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Liberya Cumhurbaşkanı Weah ile telefonda görüştü

Istanbul

Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, görüşmede, Türkiye ile Liberya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra ekonomi ve askeri alandaki mevcut işbirlikleri ele alındı.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ iltisaklı "LIGHT Uluslararası Okulu"nun faaliyetlerinin Liberya'da durdurulma kararı alınmasından dolayı Cumhurbaşkanı Weah'a memnuniyetlerini ifade etti.

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