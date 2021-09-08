Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin bağımsızlık yıl dönümünü kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin bağımsızlık yıl dönümünü tebrik etti.
Ankara
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Tarihi kardeşlik bağlarımızın olduğu Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nin bağımsızlık yıl dönümünü tebrik ediyorum. 🇹🇷🇲🇰— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 8, 2021
Tüm Kuzey Makedonya halkına huzur ve refah diliyorum. pic.twitter.com/pthsbMTfz4