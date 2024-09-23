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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah'ı kabul etti.

Mehmet Yusuf Melikoğlu, İrem Demir  | 23.09.2024 - Güncelleme : 23.09.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah'ı kabul etti

New York/İstanbul

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Al-Sabah'ı kabulü basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının açıklamasına göre, görüşmede, Türkiye ile Kuveyt ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel meseleler değerlendirildi.

Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Kuveyt'in ekonomiden savunma sanayisine kadar birçok alanda gelişim gösteren ilişkilerini ilerletmek için gayretlerin artarak süreceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Filistin ve Lübnan'daki saldırılarının bölge için bir tehdit teşkil ettiğini, İsrail'in uluslararası hukuk ve insan hakları ihlallerinin sona erdirilmesi için İslam dünyası başta olmak üzere tüm insanlığın gayretlerini artırmasının son derece önemli olduğunu, İsrail'in er ya da geç işlediği suçların hesabını hukuk önünde vereceğini söyledi.

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