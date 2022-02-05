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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Zeynep Rakipoğlu   | 05.02.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu

İstanbul

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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