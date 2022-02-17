Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova'nın bağımsızlık yıl dönümünü kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova'nın bağımsızlık yıl dönümünü tebrik etti.
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarihi dostluk ve kardeşlik bağlarımızın olduğu Kosova'nın bağımsızlık yıl dönümünü tebrik ediyorum. Kardeş Kosova halkına huzur, refah ve esenlik diliyor, en kalbi selam ve muhabbetlerimi gönderiyorum." ifadelerini kullandı.
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Tarihî dostluk ve kardeşlik bağlarımızın olduğu Kosova’nın bağımsızlık yıl dönümünü tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 17, 2022
Kardeş Kosova halkına huzur, refah ve esenlik diliyor, en kalbî selam ve muhabbetlerimi gönderiyorum. 🇹🇷 🇽🇰 pic.twitter.com/nHzOlzklW5