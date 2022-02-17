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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova'nın bağımsızlık yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova'nın bağımsızlık yıl dönümünü tebrik etti.

Ferdi Türkten   | 17.02.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova'nın bağımsızlık yıl dönümünü kutladı

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarihi dostluk ve kardeşlik bağlarımızın olduğu Kosova'nın bağımsızlık yıl dönümünü tebrik ediyorum. Kardeş Kosova halkına huzur, refah ve esenlik diliyor, en kalbi selam ve muhabbetlerimi gönderiyorum." ifadelerini kullandı.

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