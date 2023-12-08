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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani-Sadriu ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ile görüştü.

Mustafa Hatipoğlu  | 08.12.2023 - Güncelleme : 08.12.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani-Sadriu ile görüştü Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar / TCCB

İstanbul

Erdoğan, "Birlikte Gelişmek: Sorumluluklar, Eylemler ve Çözümler" temasıyla düzenlenen TRT World Forum 2023'teki konuşmasının ardından Osmani-Sadriu ile görüşme yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Osmani-Sadriu arasındaki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Erdoğan-Osmani-Sadriu görüşmesine ilişkin açıklama yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ile görüşmesinde İsrail'in savaş suçlarının hesabını vermesi için uluslararası toplumun birlik içinde hareket etmesi gerektiğini, bölgede kalıcı ateşkesin sağlanması ve insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması için Türkiye'nin gayretlerini sürdürdüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kosova Cumhurbaşkanı Osmani-Sadriu görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Görüşmede, Türkiye-Kosova ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ile İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları çerçevesinde son gelişmelerin ele alındığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in savaş suçlarının hesabını vermesi için uluslararası toplumun birlik içinde hareket etmesi gerektiğini, bölgede kalıcı ateşkesin sağlanması ve insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması için Türkiye'nin gayretlerini sürdürdüğünü ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Kosova'nın tanınması konusunda desteğini artırarak sürdüreceğini ve Kosova'nın bulunduğu bölgede de barış ve istikrarın yolunun diyalogdan geçtiğini belirtti."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani-Sadriu ile görüştü

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