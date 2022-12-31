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Cumhurbaşkanı Erdoğan komandoların yeni yılını kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefon görüşmesinde sınır hattında görevli komandolara seslendi.

Sarp Özer   | 31.12.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan komandoların yeni yılını kutladı Fotoğraf: Arif Akdoğan - AA

Ankara

Bakan Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Diyarbakır'daki temaslarının ardından Kilis'e geçti.

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen harekatların sevk ve idare edildiği sınır hattındaki 6'ncı Kolordu ve Müşterek Özel Görev Kuvveti Komutanlığına bağlı Esas Komuta Yeri’ne gelen Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesi, Mehmetçikle bir araya geldi.

"2023 ülkemizin dünyada çok daha farklı bir konuma ulaşmasına vesile olsun"

Akar ve komutanlar yılın son akşam yemeğini Mehmetçik ile yemekhanede karavanadan yedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Milli Savunma Bakanı Akar ile telefon görüşmesinde sınır hattında görevli komandolara hitap etti.

Mehmetçiği yılın son saatlerinde selamlayarak sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"İnanıyorum ki 2023, ülkemiz, milletimiz için çok daha hayırlı bir geleceğin müjdecisi olacak. Sizlerin sınır boylarında verdiğiniz mücadele ile milletimiz, ülkemiz güvende, güvenlikli olacak. Hepinizi bu anlamlı gecede en kalbi duygularla selamlıyorum. Gecemiz mutlu, geleceğimiz aydınlık olsun. 2023 ülkemizin dünyada çok daha farklı bir konuma ulaşmasına vesile olsun."

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