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Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'ye gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gitti.

Kaan Bozdoğan  | 20.07.2024 - Güncelleme : 20.07.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'ye gitti Fotoğraf: TCCB / Mustafa Kamacı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda askeri tören kıtasını selamladı. Erdoğan, daha sonra kendisini uğurlamak için bekleyenlerle tokalaşarak uçağa bindi.

"TC-CAN" uçağı ile KKTC'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve diğer ilgililer uğurladı.

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