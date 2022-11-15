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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'nin 39. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 39. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

Orhan Onur Gemici   | 15.11.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'nin 39. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Ankara

Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şunları kaydetti:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 39. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, istikbal ve istiklalimiz için mücadele eden tüm şehit ve gazilerimizi şükran ve rahmetle yad ediyorum. Türkiye, KKTC ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin yanında olmayı sürdürecektir."

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