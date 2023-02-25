Dolar
18.88
Euro
19.91
Altın
1,811.22
ETH/USDT
1,596.00
BTC/USDT
22,984.00
BIST 100
5,058.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve KKTC Başbakanı Üstel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi.

Kaan Bozdoğan   | 25.02.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve KKTC Başbakanı Üstel ile görüştü Fotoğraf: Murat Kula / AA

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'deki depremlerin ardından taziye ve destek ziyaretinde bulunan Tatar ve Üstel'i Vahdettin Köşkü'nde ağırladı.

Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Suudi Arabistan, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere 14'üncü yardım uçağını gönderdi
Marmara ve Düzce depremlerini yaşayan berberden Kahramanmaraş'taki afetzedelere destek
Hastaneye dönüştürülen TCG Bayraktar gemisinde sağlık hizmeti devam ediyor
Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı
Bursa'nın içme suyu kaynaklarından Nilüfer Barajı kurudu

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve KKTC Başbakanı Üstel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve KKTC Başbakanı Üstel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerini kabul etti

Gürcistan Başbakanı Garibaşvili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti

Gürcistan Başbakanı Garibaşvili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismini koyduğu "Ayşe Betül" bebek ailesini hayata bağladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismini koyduğu "Ayşe Betül" bebek ailesini hayata bağladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nurdağı'ndaki konteyner kentte incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nurdağı'ndaki konteyner kentte incelemelerde bulundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet