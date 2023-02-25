Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve KKTC Başbakanı Üstel ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'deki depremlerin ardından taziye ve destek ziyaretinde bulunan Tatar ve Üstel'i Vahdettin Köşkü'nde ağırladı.
Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi https://t.co/7CzzkQAu61— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 25, 2023