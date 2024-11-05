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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile ortak basın toplantısı düzenledi

05.11.2024 - Güncelleme : 05.11.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile ortak basın toplantısı düzenledi

Bişkek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile ortak basın toplantısı düzenledi.

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