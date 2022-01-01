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Cumhurbaşkanı Erdoğan kıraathanede vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sarıyer'deki bir kıraathanede vatandaşlarla çay içerek sohbet etti.

Kaan Bozdoğan   | 01.01.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan kıraathanede vatandaşlarla sohbet etti Fotoğraf: Murat Kula / AA

İstanbul

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Sarıyer'e bağlı Kısırkaya Mahallesi'nin AK Parti Kadın Kolları Başkanı Hatem Kurt'u evinde ziyaret ettikten sonra Gümüşdere Mahallesi'ndeki bir kıraathanede vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada çay içerek vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, kıraathane önünde kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.

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