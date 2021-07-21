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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türklerinin masadaki tek talebi egemen devlet statülerinin tanınması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık Kıbrıs Türklerinin uluslararası görüşmelerde masadaki tek talebi egemen devlet statülerinin tanınmasıdır. Bunun dışındaki tüm teklifler geçerliliğini yitirmiştir." dedi.

21.07.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türklerinin masadaki tek talebi egemen devlet statülerinin tanınması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatları ile video konferansla bayramlaşma programına katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, ''Kovid-19 salgını, çeşitli ülkelerde yeni varyantlarla yükselişe geçse de Türkiye henüz bu tehdidin pençesine düşmüş değildir." dedi.

Erdoğan,"Gençlerimiz başta olmak üzere ülkemizin insan kaynağını en verimli şekilde değerlendirmek için tüm kurumlarımızla yoğun gayret içindeyiz." diye konuştu.

"Tüm teklifler geçerliliğini yitirmiştir"

Kıbrıs meselesine de değinen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Artık Kıbrıs Türklerinin uluslararası görüşmelerde masadaki tek talebi egemen devlet statülerinin tanınmasıdır. Bunun dışındaki tüm teklifler geçerliliğini yitirmiştir. Kıbrıs Türk Devletinin en kısa zamanda geniş bir tanınırlığa sahip olması için her türlü gayreti sergileyeceğiz."

Erdoğan, "Ülkemizi 19 yıldır sürdürdüğü, yeni bir safhasına geçmeye hazırlandığı demokrasi ve kalkınma hattından çıkarmak için uğraşanlar son viraja girdiklerinin farkındadır." 

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