Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türklerinin masadaki tek talebi egemen devlet statülerinin tanınması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık Kıbrıs Türklerinin uluslararası görüşmelerde masadaki tek talebi egemen devlet statülerinin tanınmasıdır. Bunun dışındaki tüm teklifler geçerliliğini yitirmiştir." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatları ile video konferansla bayramlaşma programına katıldı.
#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti teşkilatları ile video konferansla bayramlaşma programına katılıyor https://t.co/RQOFmtHjSf— AA Canlı (@AACanli) July 21, 2021
Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, ''Kovid-19 salgını, çeşitli ülkelerde yeni varyantlarla yükselişe geçse de Türkiye henüz bu tehdidin pençesine düşmüş değildir." dedi.
Erdoğan,"Gençlerimiz başta olmak üzere ülkemizin insan kaynağını en verimli şekilde değerlendirmek için tüm kurumlarımızla yoğun gayret içindeyiz." diye konuştu.
"Tüm teklifler geçerliliğini yitirmiştir"
Kıbrıs meselesine de değinen Erdoğan, şöyle devam etti:
"Artık Kıbrıs Türklerinin uluslararası görüşmelerde masadaki tek talebi egemen devlet statülerinin tanınmasıdır. Bunun dışındaki tüm teklifler geçerliliğini yitirmiştir. Kıbrıs Türk Devletinin en kısa zamanda geniş bir tanınırlığa sahip olması için her türlü gayreti sergileyeceğiz."
Erdoğan, "Ülkemizi 19 yıldır sürdürdüğü, yeni bir safhasına geçmeye hazırlandığı demokrasi ve kalkınma hattından çıkarmak için uğraşanlar son viraja girdiklerinin farkındadır."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.