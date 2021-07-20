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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs konusunda haklıyız, sonuna kadar hakkımızı savunacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs sorunuyla ilgili, "Biz haklıyız, haklı olduğumuz için de sonuna kadar hakkımızı savunacağız." dedi.

20.07.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs konusunda haklıyız, sonuna kadar hakkımızı savunacağız

Lefkoşa

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'de Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rumlar, Kıbrıs Türkü'nü azınlık olarak görme, eşitlik temelinde çözümü reddetme gafletinden bir türlü uyanamadılar." dedi.

Erdoğan, "Rum tarafı gerçeklerden kopuk, maksimalist, samimiyetsiz ve şımarık yaklaşımını sürdürmekte ısrarcıdır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa Birliği mali noktada, idari noktada Kuzey Kıbrıs'a desteklerini verecekti, verdi mi hayır. Bunların hayatı yalan üzerine kurulu." diye konuştu.

Erdoğan, "Avrupa Birliği mali noktada, idari noktada Kuzey Kıbrıs'a desteklerini verecekti, verdi mi hayır. Bunların hayatı yalan üzerine kurulu." dedi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi hakkında, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İçlerinde hala 1974 öncesi katliamların özlemini çekenler bulunduğunu görebiliyoruz. Bunlar dürüst değil." diye konuştu.

"Sonuna kadar hakkımızı savunacağız"

Kıbrıs sorunuyla ilgili Erdoğan şunları söyledi:

"Biz haklıyız, haklı olduğumuz için de sonuna kadar hakkımızı savunacağız."

Erdoğan, "On yıllardır değişmeyen, kısa sürede de değişmesi beklenmeyen nobran tavrın artık hiçbir hükmü kalmamıştır. Bizden kimse artık bundan sonra geriye dönüş beklemesin." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mülkiyet haklarına riayet edilerek yürütülen çalışmalar ışığında artık Maraş'ta herkesin yararına olacak yeni bir dönemin kapıları açılacaktır." diye konuştu.

Erdoğan, "Hiç kimse Kıbrıs Türkü'nden eşit statüsü ve egemenliğinden vazgeçmesini, Rumların iradesi altında azınlık olarak yaşamayı kabul etmesini beklemesin." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiç kusura bakmasınlar, değil 47, 147 yıl da 247 yıl da geçse Kıbrıs Türk halkı bağımsızlığından ve özgürlüğünden taviz vermeyecektir." ifadelerini kullandı.

Kıbrıs meselesi hakkında Erdoğan, "Ne dışarıdan verilen mesajların ne de içeriden yürütülen girişimlerin bizim nazarımızda boş teneke gürültüsünden öte bir kıymeti yoktur." dedi.

"Kimin gerginliği artırdığını uluslararası toplumun vicdanına bırakıyorum"

Erdoğan, Rum tarafının sondaj açıklamasıyla ilgili şunları söyledi:

"Kimin tek yanlı faaliyetler gerçekleştirdiğinin, kimin gerginliği artırdığının muhakemesini uluslararası toplumun vicdanına bırakıyorum."

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