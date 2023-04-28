Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendi ihtiyacımızı görecek kadar petrole kavuşacağımız günler de çok uzak değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendi doğalgazımıza kavuştuk, ihtiyacımızı görecek kadar petrole kavuşacağımız günleri de çok uzak olmayan bir tarihte inşallah hep birlikte göreceğiz." dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;
"(Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü) Ülkemize vakitten ve akaryakıttan yılda 286 milyon lira tasarruf ettirecek, karbon salınımını 4 bin tondan fazla azaltacak.
Birileri varsın 'yolları-köprüleri mi yiyeceğiz, İHA-SİHA bizi mi doyuracak' desin. Milletimiz her hizmetin geleceği için konmuş bir tuğla olduğunu biliyor.
Kendi doğalgazımıza kavuştuk, ihtiyacımızı görecek kadar petrole kavuşacağımız günleri de çok uzak olmayan bir tarihte inşallah hep birlikte göreceğiz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.