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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 105 bin lira manevi tazminat kazandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle açtığı iki ayrı davada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 105 bin lira manevi tazminat kazandı.

Cemil Murat Budak  | 19.04.2023 - Güncelleme : 19.04.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 105 bin lira manevi tazminat kazandı

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara 38. Asliye Hukuk Mahkemesi, Cumhurbaşkanımız hakkında 'yurt dışına kaçacak' iftirasında bulunan Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu iftirası nedeniyle 50 bin lira, başka bir konuşmasındaki hakaretleri nedeniyle de 55 bin lira manevi tazminata mahkum etti." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 105 bin lira manevi tazminat kazandı
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