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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev ile telefonda görüştü

Mümin Altaş   | 06.07.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev ile telefonda görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı ve Elbaşı Nursultan Nazarbayev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan görüşmede, Nazarbayev'in doğum gününü tebrik ederek, kendisine sağlıklı ve uzun bir ömür temennisinde bulundu.


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