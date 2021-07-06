Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev ile telefonda görüştü
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı ve Elbaşı Nursultan Nazarbayev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan görüşmede, Nazarbayev'in doğum gününü tebrik ederek, kendisine sağlıklı ve uzun bir ömür temennisinde bulundu.
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