Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü
Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Kazakistan'ın yüksek düzeyli stratejik işbirliği seviyesindeki ilişkileri ileriye taşımak için gayretlerin devam edeceğini belirtti.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile telefon görüşmesi yaptı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Kazakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Kazakistan'ın yüksek düzeyli stratejik işbirliği seviyesindeki ilişkileri ileriye taşımak için gayretlerin devam edeceğini belirtti.
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