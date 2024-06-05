Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'de şehit olan pilotların ailelerine başsağlığı diledi
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de kaza kırıma uğrayan eğitim uçağında şehit olan hava pilot albaylar Uğur Yıldız ve Gökhan Özen'in ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıldız ve Özen'in ailelerine birer mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.