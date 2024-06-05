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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'de şehit olan pilotların ailelerine başsağlığı diledi

Mehmet Tosun  | 05.06.2024 - Güncelleme : 05.06.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'de şehit olan pilotların ailelerine başsağlığı diledi

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de kaza kırıma uğrayan eğitim uçağında şehit olan hava pilot albaylar Uğur Yıldız ve Gökhan Özen'in ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıldız ve Özen'in ailelerine birer mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'de şehit olan pilotların ailelerine başsağlığı diledi
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