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Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Şeyh Al Sani ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Mümin Altaş  | 27.06.2023 - Güncelleme : 27.06.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Şeyh Al Sani ile telefonda görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Erdoğan ve Al Sani karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu.



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