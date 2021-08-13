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Ordu’da etkili olan şiddetli yağış sonrası Fatsa ilçesinde Karadeniz sahil yolu Trabzon yönünde ulaşıma kapandı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kastamonu'daki afet bölesinde incelemede bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan aşırı yağışlar sonucunda Kastamonu'da meydana gelen sel ve su baskınlarına ilişkin Bozkurt ilçesinde incelemede bulundu.

Zafer Fatih Beyaz   | 13.08.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kastamonu'daki afet bölesinde incelemede bulundu Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç/AA

Ankara

Sel ve heyelan sonrası Kastamonu'ya gelen Erdoğan, Bozkurt ilçesinde Jandarma Genel Komutanlığı Mobil Harekat Merkezi'nde düzenlenen koordinasyon toplantısına başkanlık etti.

Toplantının ardından afet bölgesinde inceleme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, zarar gören alanlarda vatandaşlarla sohbet edip geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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