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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nde Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç ile ortak basın toplantısı düzenliyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nde Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç ile ortak basın toplantısı düzenliyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadağ'ın AB'ye tam üye olmasını destekliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "NATO müttefikimiz Karadağ'ın AB'ye tam üye olmasını, samimiyetle teşvik ediyor ve destekliyoruz." dedi.

30.12.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadağ'ın AB'ye tam üye olmasını destekliyoruz

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

"TİKA, Karadağ'da bugüne kadar toplam değeri 20 milyon avroyu aşan 400'den fazla proje ve faaliyet gerçekleştirmiştir."

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