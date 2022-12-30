Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadağ'ın AB'ye tam üye olmasını destekliyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "NATO müttefikimiz Karadağ'ın AB'ye tam üye olmasını, samimiyetle teşvik ediyor ve destekliyoruz." dedi.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;
"TİKA, Karadağ'da bugüne kadar toplam değeri 20 milyon avroyu aşan 400'den fazla proje ve faaliyet gerçekleştirmiştir."
Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.
Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.