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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta mezarlık ziyaretinde bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat 2023'deki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin mezarlarını ziyaret etti.

Fatih Mehmet Kürkçü  | 06.02.2024 - Güncelleme : 06.02.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta mezarlık ziyaretinde bulundu

Kahramanmaraş
06.02.2024


Erdoğan, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin 1. yılında geldiği Kahramanmaraş'ta, Kapıçam Şehir Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Depremlerde hayatını kaybedenlere dua eden ve Kur'an okuyan Erdoğan, mezarlara karanfil bıraktı.

Erdoğan, hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla da bir süre sohbet etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katıldığı mezarlık ziyaretinde, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş dua okudu.


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