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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraşlı şehit Müslüm Öztürk'ün babasıyla telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Öztürk'ün babası Ali Öztürk ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

Gökhan Çalı  | 15.01.2024 - Güncelleme : 15.01.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraşlı şehit Müslüm Öztürk'ün babasıyla telefonda görüştü

Kahramanmaraş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Şerefoğlu Mahallesi'ndeki şehit Öztürk'ün ailesini ziyaret etti.

Şehidin babası Ali Öztürk ve diğer yakınlarıyla görüşen Yerlikaya, aileye başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyaret sırasında Yerlikaya'nın telefonuyla, baba Öztürk ile görüştü.

Erdoğan, baba Öztürk'e başsağlığı dileyerek, " Rabb'im inşallah makamını ali eylesin tüm aileye başsağlığı dileklerimi özellikle iletmek isterim. Rabb'im cenneti ile buluştursun. Tüm aileye en kalbi selamlarımızı, saygılarımızı iletiyorum." dedi.

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