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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadir Topbaş'ı ölümünün yıl dönümünde andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ı vefatının yıl dönümünde andı.

Kaan Bozdoğan   | 13.02.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadir Topbaş'ı ölümünün yıl dönümünde andı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'a kazandırdığı eserleri, İstanbul'a hizmetlerini hiçbir zaman unutmayacağımız çok değerli yol arkadaşımız Kadir Topbaş Beyefendi'yi vefatının yıl dönümünde saygıyla, rahmetle yad ediyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında, merhum Topbaş'ın fotoğrafının bulunduğu bir görsele de yer verdi.

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