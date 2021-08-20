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Cumhurbaşkanı Erdoğan KADEM hizmet içi eğitim kampını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) hizmet içi eğitim kampını ziyaret etti.

Berk Özkan   | 20.08.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan KADEM hizmet içi eğitim kampını ziyaret etti Fotoğraf: Murat Kula / AA

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde Vahdettin Köşkü'nden ayrılarak Üsküdar'daki Nevmekan'da devam eden KADEM hizmet içi eğitim kampına ziyarette bulundu.

Burada 51 ilden gelen KADEM temsilcileri ile görüşerek sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, hatıra fotoğrafı da çektirdi.

KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin de ziyarette yer aldı.

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