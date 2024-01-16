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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile canlı bağlantı yolu ile görüştü. - VTR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Dışişleri Bakanı Yoko'yu kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko'yu kabul etti.

Mümin Altaş  | 16.01.2024 - Güncelleme : 16.01.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Dışişleri Bakanı Yoko'yu kabul etti Fotoğraf: TCCB / Murat Çetinmühürdar

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