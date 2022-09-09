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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını kutladı

Elif Küçük   | 09.09.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını kutladı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını tebrik ediyorum. Türk milletinin esir edilemeyeceğini, Türk'e kefen biçilemeyeceğini 9 Eylül'de tamamlanan bu kıyamla bütün dünyaya ilan eden başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

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