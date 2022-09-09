Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını kutladı
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını tebrik ediyorum. Türk milletinin esir edilemeyeceğini, Türk'e kefen biçilemeyeceğini 9 Eylül'de tamamlanan bu kıyamla bütün dünyaya ilan eden başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 9, 2022
Türk milletinin esir edilemeyeceğini, Türk’e kefen biçilemeyeceğini 9 Eylül’de tamamlanan bu kıyamla bütün dünyaya ilan eden başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/kNlEVX9rja