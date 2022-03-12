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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstiklal Marşımızda ifade bulan değerlere her zaman sahip çıkacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Mücadele ruhunun sembolü olan İstiklal Marşı'nda ifade bulan değerlere her zaman sahip çıkacaklarını, yeni nesillerin de bu değerlerle yetişmesi için var güçleriyle çalışacaklarını bildirdi.

Ferdi Türkten   | 12.03.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstiklal Marşımızda ifade bulan değerlere her zaman sahip çıkacağız

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Marşı'nın Kabulünün Yıl Dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türk Milleti'nin bağımsızlık ve özgürlük kararlılığının, kutsal değerleri için mücadele azminin, birlik ve beraberliğinden doğan gücünün eşsiz mısralardaki yansıması olan İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabulünün 101'inci yıl dönümünü kutlayan Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu metinlerinin başında gelen İstiklal Marşımız, milletimizin binlerce yıllık devlet birikimini ve medeniyet değerlerini akıllara ve gönüllere işlemiştir. Merhum Mehmet Akif Ersoy'un istiklal harbimizin manevi cephesini tahkim etmek üzere kaleme aldığı İstiklal Marşımız, milletimizin ortak değeri ve kardeşliğimizin çimentosudur. Milli Mücadele ruhunun sembolü olan İstiklal Marşımızda ifade bulan değerlere her zaman sahip çıkacak, yeni nesillerin de bu değerlerle yetişmesi için var gücümüzle çalışacağız."

İstiklal Marşı'nın yazılmasının ve TBMM tarafından kabul edilmesinin 100. yılı dolayısıyla geçen yılı İstiklal Marşı Yılı olarak ilan ederek, yıl boyunca düzenlenen özel etkinliklerle Milli Marşın anlam ve öneminin daha güçlü idrak edilmesini temin ettiklerini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bütün bir millet olarak ebedi ve ezeli kardeşliğimizi her zaman diri tutacak ve İstiklal Marşımız etrafında kenetlenmeye devam edeceğiz. İstiklal Marşımızın kabulünün 101. yıl dönümünde, Mehmet Akif Ersoy'u ve İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını hayırla ve şükranla yad ediyor, vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

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