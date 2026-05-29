Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'un fethi, dünyanın gözbebeği bir şehirde karanlığın aydınlığa tebdilidir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul'un fethi sadece bir büyük zafer, sadece çağ açıp çağ kapayan bir olay değil, dünyanın gözbebeği bir şehirde karanlığın aydınlığa tebdilidir." dedi.

Partisinin İstanbul İl Başkanlığınca Haliç Kongre Merkezi bahçesinde düzenlenen "İstanbul'un Fethi'nden Gönüllerin Fethine" programında katılımcıları selamlayarak konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, programa katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Hem İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü hem de bayram vesilesiyle bir araya gelindiğini hatırlatan Erdoğan, fethin 573. yıl dönümünde İstanbul'un daha bir güzel olduğunu, katılımcıların mübarek bayram gününde daha bir güzel olduğunu söyledi.

Vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aynı şekilde dünyanın dört bir yanında yaşayan, bayramda sılası gözünde tüten bütün vatandaşlarımın, gönül coğrafyamızdaki her kardeşimizin, yeryüzündeki her Müslümanın bayramını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bayramın İslam dünyası ve insanlık için mübarek olmasını, kardeşliğe, barışa ve huzura vesile olmasını Cenabıallah'tan niyaz eden Erdoğan, kesilen kurbanların Allah katında makbul olmasını diledi.

Bayramın şüphesiz en çok çocuklar için bayram olduğunu belirten Erdoğan, "Bayram cennet yüzlü çocukların yüzlerinde tebessüm çiçekleri açınca bayram olur. Asıl böyle anlamını bulur. Türkiye'nin tüm çocuklarının, dünyanın tüm çocuklarının bayramını bugün özellikle tebrik ediyor, her birini sevgiyle kucaklıyor, minik yanaklarından öpüyor, her günlerinin bayram havasında geçmesini temenni ediyorum." diye konuştu.

Mübarek bayram günlerinin insanın dostluğu, kardeşliği, milli ve manevi değerleri en canlı biçimde yaşadığı müstesna zamanlar olduğunu dile getiren Erdoğan, "Bayramlar, yardımlaşma ve paylaşma duygularımızı yüceltmenin yanı sıra birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirdiğimiz özel günlerdir. Milletçe bayram günlerinde bu hissiyatı, bu ruhu, bu inancı çok daha diri biçimde idrak ve ihya ediyoruz. Garip gurebanın kapısını çalıyor, öksüzün, yetimin başını okşuyor, en yakınımızdan başlayarak ihtiyaç sahiplerinin derdiyle dertleniyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bayramlar millet olarak bizi birbirimize yakınlaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerimizle de aramızda yeni muhabbet köprülerinin kurulmasını sağlıyor. Bayramlar tüm farklılıklarımızı bir tarafa bırakıp, ümmet olma şuurumuzun daha da perçinlenmesine vesile oluyor. Geçenlerde Hakk'a uğurladığımız şair Murat Kapkıner bu bilinci şöyle ifade ediyordu. 'Afrika'da öldürülse bir yerli, canı benden çıkıyor seni bildim bileli.' İşte bu hissiyatla dünyanın en ücra köşesine kadar milletimizin merhamet ve şefkat elini ulaştıran gönüllü kuruluşlarımıza, hayırseverlerimize, sivil toplum örgütlerimize bugün hassaten teşekkür ediyorum. Cenabıallah onların eksikliğini bu millete ve ümmete göstermesin."

Erdoğan, konuşmasında, hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan Müslümanların ibadetlerinin kabul olmasını temenni etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul'un fethi, sadece bir büyük zafer, çağ açıp çağ kapayan bir olay değil, dünyanın göz bebeği bir şehirde karanlığın aydınlığa tebdilidir." dedi.

Erdoğan, "İstanbul'un fethi, Ayasofya dahil mabetleri soyulan, tahrip edilen, semtleri bataklığa dönüşen bir şehrin imarıdır, ihyasıdır, hayat bulmasıdır." diye konuştu.

Erdoğan, "İstanbul'un fethini hala içlerine sindiremeyen hazımsızlar var. 573 yıllık öfkenin pençesinden bir türlü kurtulamayanlar var." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her kim 'İstanbul'un statüsü değişsin' diyorsa bunlar Topkapı'da okunan Kur'an-ı, Ayasofya'da okunan ezanı içlerine sindiremeyenlerdir." diye konuştu.

“İstanbul'un fethi dünyanın gözbebeği bir şehirde karanlığın aydınlığa tebdilidir”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gönülden yapılan duaların geri çevrilmediği bu mübarek günde, Fatih Sultan Mehmet Han'ın şu duasına bizler de yürekten amin diyoruz: 'Zülfünün zincirine bent eyledi şahım beni, kulluğundan kılmasın azat Allah'ım beni.' Evet, Rabbim bizleri kendi yolundan, Peygamberinin yolundan, Peygamberinin müjdesine nail olan Sultan Fatih'in yolundan ayırmasın. Rabbim nusretini, hamiyetini, merhametini milletimizden eksik etmesin. Rabbim, bu mübarek günler hatırına, bütün mazlum ve yaralı coğrafyaları hasretini çektiğimiz huzur ortamına kavuştursun." ifadelerini kullandı.

Şu anda karşısında "İstanbul" olduğunu aktaran Erdoğan, bugün bir taraftan Kurban Bayramı'nın sevincini yaşarken diğer taraftan İstanbul'un fethinin 573. yılına kavuşmanın heyecanı içinde olduklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu anlamlı günde, tam 573 sene önce İstanbul'un fethine katılan, bu şehrin surlarında şehit olan, gazi olan her büyüğümüzü rahmetle anıyorum. Henüz 21 yaşındayken İstanbul'un fethini gerçekleştiren o şanlı komutanı, aynı şekilde kemal-i edeple yad ediyorum. Yine burada, bin yıldır semalarımızdan ezan-ı Muhammediler eksilmesin. Bayrağımız gökyüzünde nazlı nazlı dalgalansın. Mabetlerimizin üzerine namahrem eli değmesin. Her metrekaresinde bir şehidin yattığı bu aziz topraklar kirletilmesin diye feda-i can eyleyen tüm kahramanlara Rabbimden rahmet diliyorum. Fethin 573. yılı kutlu olsun, mübarek olsun." diye konuştu.

"Bu mübarek günde şu noktaya özellikle dikkatlerinizi çekmek istiyorum." diyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'un fethi sadece bir büyük zafer, sadece çağ açıp çağ kapayan bir olay değil, dünyanın gözbebeği bir şehirde karanlığın aydınlığa tebdilidir. İstanbul'un fethi, can ve mal güvenliğinin olmadığı bir şehirde, yüzyıllar sürecek bir huzur ve güvenlik ortamının tesis edilmesidir. İstanbul'un fethi, her kökene, her inanca, her görüşe, o güne kadar gösterilmeyen hoşgörünün gösterilmesi, verilmeyen değerin verilmesidir. İstanbul'un fethi, coğrafya için fitne üreten bir ocağın söndürülmesi, yerine kıyamete kadar sönmeyecek hak ve hakkaniyet ocağının yakılmasıdır. İstanbul'un fethi, Ayasofya dahil mabetleri soyulan, tahrip edilen, semtleri bataklığa dönüşen bir şehrin imarıdır, ihyasıdır, hayat bulmasıdır. Bu hakikati büyük tarihçi, rahmetli Halil İnalcık bakınız nasıl anlatıyor: 'O, 1451'de tahta oturduğu andan bu yana fethi başarmak için gece gündüz çalışıp her türlü diplomatik, askeri, teknolojik ve idari önlemi düşünmüş ve almış. 20 Nisan deniz bozgunu, fethi tehlikeye düşürdüğü anda da azim ve kararında sarsılmamıştır. İstanbul'un fethi ve 500 yıllık imparatorluk, yalnızca genç Türk hükümdarının eseridir. Bu, tarihi bir gerçektir. Harap bir şehir olarak aldığı Konstantiniyye'yi Fatih, vakıflara dayanan külliye imaretleriyle muhteşem bir Türk-İslam şehri olarak yeniden inşa etmiştir.'"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul muhakkak feth olunacaktır, onu fetheden komutan ne güzel komutan, onun askeri ne güzel askerdir." şeklindeki hadisişerifi konuşmasında aktardı.

İstanbul'un fethinin iki dünyanın, iki kıtanın birleştiği bu şehre 573 yıldır batmayan bir güneşin doğması, bir baharın gelmesi olduğunu anlatan Erdoğan, "İstanbul'un fethi, yeryüzünde fitneyi ortadan kaldırmayı hayatının amacı haline getiren, bunun için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan 21 yaşındaki gencin, dünya tarihinde örneği görülmeyen bir barış ve kardeşlik iklimini mayalamasıdır." diye konuştu.

"Milletimizin mefkuresi, ülküsü, Kızıl Elması uğruna neleri başarabileceğinin numunesidir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un fethinin bu topraklarda, Malazgirt'le başlayan fetihler silsilesinin en parlak halkası olduğuna değinerek, şöyle devam etti:

"Hani diyor ya Fazıl Hüsnü Dağlarca, 'Havanın mazisinde, denizin yeşilinde bir türkü, Orta Asya'dan beri duymuşuz. Anamızın sütünden bayraklara kadar yüce fetihle büyümüşüz. Nur ile kuvvetle aşk ile kaderin büyüsünü bozmuşuz. Görmüşüz suretini güzelliğin, koca feleklere görünmüşüz. Cihanın yarısı gök, önünde şehit şehit durmuşuz. Cihanın yarısı İstanbul, almışız.' İşte İstanbul'un fethi, devamında fetihler doğuran gaza medeniyetimizin en büyük kapılarından, en büyük kaynaklarından biridir. İstanbul'un fethi, milletimizin mefkuresi, ülküsü, Kızıl Elması uğruna neleri başarabileceğinin numunesidir. Karadan yürütülerek Haliç'ten denize indirilen kadırgalar, Sultan Fatih'in azminin, iradesinin, feth-i mübine olan inancının yansımasıdır. Aynı zamanda İstanbul'un fethi, her delikanlımızın ruhunda bir Fatih idealinin, bir Ulubatlı Hasan fedakarlığının, bir Akşemseddin bilgeliğinin yaşadığını gösteren en güzel örnektir. Nasıl göl yerinde su eksik olmazsa, bu milletin gönlünde de fetih mefkuresi, fetih şuuru, fetih özlemi hiçbir zaman eksik olmaz."

Erdoğan, bu toprakların 1071'den bu yana vatanları, İstanbul'un ise 1453'ten bu yana "Türk İstanbul" olarak milletin gözbebeği ve iftihar tablosu olduğunu dile getirdi.

Bunu halen kabullenemeyenler olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "İstanbul'un fethini halen içlerine sindiremeyen hazımsızlar var. 573 yıllık öfkenin pençesinden bir türlü kurtulamayanlar var. Bunların gerek içeride gerekse dışarıda ama buldukları her fırsattan bu hazımsızlıklarını, bu rahatsızlıklarını ifşa ettiklerini görüyoruz. Ne diyor onlar? 'Her kim 'Zulüm 1453'te başladı' diyorsa maskesini indirin altından 1453'te mücadele ettiğimiz karanlık yüzler çıkacaktır. Her kim 'İstanbul'un statüsü değişsin' diyorsa bunlar Topkapı'da okunan Kur'an'ı, Ayasofya'da okunan ezanı içlerine sindiremeyenlerdir." ifadelerini kullandı.

"Bu zihniyetin temsilcilerine dün fırsat vermedik, bugün de yarın da fırsat vermeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

“Her kim 'İstanbul'da inşa ettiğimiz yüksek medeniyeti görmezden gelerek, 'Göçebe barbarlar Anadolu'daki medeniyeti tahrip etti.' diyorsa pelerinini kaldırın, göğsüne kazınmış Bizans dövmesiyle karşılaşırsınız. Her kim bu şehrin, Yahya Kemal'in 'Türk İstanbul' dediği kurucu kimliğiyle bir sorun yaşıyorsa arka planına baktığınızda aslında fetihle ve Fatih'le hesaplaşma içinde olduğunu görürsünüz. Bunların kim olduğunu hepimiz gayet iyi biliyoruz. Allah'ın izniyle bu zihniyetin temsilcilerine dün fırsat vermedik, bugün de yarın da fırsat vermeyeceğiz.”

"Rabbim daha nice fetihlere bizleri eriştirsin"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet Han'ın kendilerine emaneti olan bu aziz şehre gözleri gibi bakmaya devam edeceklerini söyledi.

86 yıllık hicranın ardından Ayasofya'nın kapısına vurulan zincirleri parçaladıkları gibi kutlu fetihten ilham alarak yeni zaferlere de imza atacaklarını belirten Erdoğan, "İstanbul'un fethi bizlere şunu öğretmiş, şunu hatırlatmıştır, eğer gerçekten inanır, çalışır, zorluklar karşısında sebat edersek milletçe başaramayacağımız iş, ulaşamayacağımız hedef, yeter ki Sultan Fatih gibi 'Ya İstanbul beni alacak ya da ben İstanbul'u alacağım.' diyerek kararlılığı göstermiştir. Yeter ki zafere inanalım, gücümüzün idrakinde olalım. Gerisi Allah'ın izniyle sadece bir zamanlama ve planlama meselesidir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun için hep birlikte çalışacak, saflarını daha da sıklaştıracaklarını, İstanbul'un geleceğini karartmak isteyenlere meydanı bırakmayacaklarını dile getirdi.

Erdoğan, "Şunu bir defa her bir yol ve dava arkadaşımın çok iyi bilmesini isterim." diyerek şunları söyledi:

"Dünyamız ve bölgemiz, gerek siyasi gerek ekonomik gerekse diplomatik bakımdan çok ciddi kırılmalar yaşıyor. Coğrafyamızda sınırlar yeniden kanla ve gözyaşıyla çizilmek isteniyor. Gazze'den Sudan'a, Yemen'den Lübnan'a yönümüzü nereye çevirirsek çevirelim aynı kirli oyunun farklı sahnelerine tanık oluyoruz. Rabbim daha nice fetihlere bizleri eriştirsin. Bunun için de Cumhur İttifakı'nın birliğini beraberliğini daim eylesin. Birliğimizi beraberliğimizi bozmayacağız. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye'nin yarınlarına yürüyeceğiz."

Programdan notlar

Programda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de konuştu.

AK Parti İl Başkanlığınca hazırlanan fetih filminin gösterimi yapıldı.

Haliç'ten geçen gemiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve katılımcıları selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, program süresince yanına gelen ve elini öperek kendisiyle bayramlaşan çocuklara bayram harçlığı verdi.

Konuşması sırasında yanına gelen engelli bir kız çocuğu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzünü okşayıp öptü ve kendisine sarıldı. Erdoğan da kız çocuğuna sarılarak karşılık verdi.

Program kapsamında, Kazakistanlı müzik grubu Alatau ve Azerbaycanlı ses sanatçısı Azerin sahne aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önce sahne alan Azerin, "Türkler Geliyor" ve "Çırpınırdı Karadeniz" şarkılarını seslendirdi.

Azerbaycanlı sanatçı daha sonra sahneden inerek selamlaştığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayramını kutladı.

Programa katılan vatandaşlar, Türk ve Filistin bayrakları ve AK Parti flamalarıyla alana geldi.

Bazı vatandaşların ellerinde, üzerinde Erdoğan'ın fotoğraflarının bulunduğu, "Zincirleri kıran iradeyle buradayız", "Engelleri aşarak, tarih yazarak liderimizin yanındayız", "İstanbul'un her sokağında izin, gençlerin kalbinde yerin var" ve "Gemileri karadan yürüten Fatih'in izindeyiz" yazılı pankartlar görüldü.

Çocuklardan oluşan Gülbeşeker Eğitim Kurumları Mehteran Takımı program sonunda sahne aldı.

Programa, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da katıldı.